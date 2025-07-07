В Харькове в результате атаки дронами возник пожар в девятиэтажке, 7 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на понедельник, 7 июля, возникли пожары в Шевченковском и Слободском районах, пострадали 27 человек, среди них три ребенка, сообщила ГСЧС.

По данным спасателей, в Шевченковском районе горели квартиры на восьмом этаже девятиэтажки. Пожар локализован, продолжается ликвидация.

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Слободском районе было попадание беспилотника по территории детского сада и торгового объекта. Горели хозяйственная постройка и авто, спасатели ликвидировали возгорание.

Фото: ГСЧС Харьковщины

На местах продолжают работать чрезвычайники и пиротехники.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, в Харькове пострадали дети в возрасте 3, 7 и 11 лет. Он также показал последствия ночной атаки.

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Ранее городские власти Харькова сообщали о 23 пострадавших в городе в результате атаки дронами ночью 7 июля. Мэр Игорь Терехов писал о попадании беспилотника в многоэтажку.