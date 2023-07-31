Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, есть пострадавший — подробности ночной атаки

31 июля, 06:00
Поделиться:
Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 (Фото:Харківська обласна прокуратура/youtube)

Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 (Фото:Харківська обласна прокуратура/youtube)

В ночь на понедельник, 31 июля, враг атаковал Харьков. Пострадал как минимум один человек.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 с территории российской Белгородской области.

Видео дня

Читайте также:

«Финальный аккорд» под звук взрыва вышел очень эффектным (Фото:Коллаж NV) «Концерт — бомба». В Харькове мощный взрыв случайно стал «финальным аккордом» во время выступления хора — видео

В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. В данном случае пострадавших нет.

В ночь 31 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине ЗРК С-300 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X