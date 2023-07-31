Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, есть пострадавший — подробности ночной атаки 31 июля, 06:00 Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 (Фото:Харківська обласна прокуратура/youtube)

В ночь на понедельник, 31 июля, враг атаковал Харьков. Пострадал как минимум один человек.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.



Россияне в полночь ударили по Харькову и области ракетами типа С-300 с территории российской Белгородской области.

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В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. В данном случае пострадавших нет.

В ночь 31 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.