В Харькове реактивный Шахед попал в пятиэтажку: пострадали два человека

У восьми человек медики диагностировали острую реакцию на стресс (Фото: Синегубов/Telegram)

Во вторник, 28 июля, российские оккупационные войска нанесли удар реактивным беспилотником шахед по пятиэтажному жилому дому: загорелась кровля, пострадали девять человек, всех жильцов оперативно эвакуировали.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Терехова, на данный момент известно о двоих пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Фото: Харьковская ОВА/Telegram

Синегубов написал, что у восьми человек медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Фото: Харьковская ОВА/Telegram

По его словам, подразделения ГСЧС оперативно локализовали пожар.

Глава Харьковской ОВА в очередной раз призвал жителей не пренебрегать собственной безопасностью и во время воздушных тревог находиться в укрытиях или других безопасных местах.

26 июля в Харьковской области российские оккупанты атаковали дроном автомобиль хлебокомбината, а также нанесли ракетный удар по жилому дому. Пострадали 16 человек, есть погибший.

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19 июля российские оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова, в результате чего погибли три человека, еще 16 получили ранения.