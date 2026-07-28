В Харькове реактивный Шахед попал в пятиэтажку: пострадали два человека
У восьми человек медики диагностировали острую реакцию на стресс (Фото: Синегубов/Telegram)
Во вторник, 28 июля, российские оккупационные войска нанесли удар реактивным беспилотником шахед по пятиэтажному жилому дому: загорелась кровля, пострадали девять человек, всех жильцов оперативно эвакуировали.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам Терехова, на данный момент известно о двоих пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Синегубов написал, что у восьми человек медики диагностировали острую реакцию на стресс.
По его словам, подразделения ГСЧС оперативно локализовали пожар.
Глава Харьковской ОВА в очередной раз призвал жителей не пренебрегать собственной безопасностью и во время воздушных тревог находиться в укрытиях или других безопасных местах.
26 июля в Харьковской области российские оккупанты атаковали дроном автомобиль хлебокомбината, а также нанесли ракетный удар по жилому дому. Пострадали 16 человек, есть погибший.
19 июля российские оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова, в результате чего погибли три человека, еще 16 получили ранения.