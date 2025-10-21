Авиаудар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 11, повреждены гражданское предприятие и дома — фото
В Харькове в результате удара КАБами восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию (Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram)
Количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харькову в ночь на вторник, 21 октября, возросло до 11.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
В прокуратуре уточнили, что восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию.
В Индустриальном районе Харькова зафиксировали попадание по территории частного сектора. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Под еще один российский удар попала территория гражданского предприятия. В Немышлянском районе города повреждено имущество субъектов хозяйствования.
По предварительным данным прокуратуры, Россия атаковала Харьков по меньшей мере четырьмя авиационными боеприпасами. Сейчас продолжается установление их типа.
В то же время мэр города Игорь Терехов заявил, что в ночь на 21 октября российские оккупанты нанесли по Харькову шесть ударов КАБами.
Ранее было известно о девяти пострадавших в результате удара по Харькову. В Индустриальном районе вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов.