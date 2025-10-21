В Харькове в результате удара КАБами восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию (Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram)

Количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харькову в ночь на вторник, 21 октября, возросло до 11.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В прокуратуре уточнили, что восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию.

В Индустриальном районе Харькова зафиксировали попадание по территории частного сектора. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Под еще один российский удар попала территория гражданского предприятия. В Немышлянском районе города повреждено имущество субъектов хозяйствования.

По предварительным данным прокуратуры, Россия атаковала Харьков по меньшей мере четырьмя авиационными боеприпасами. Сейчас продолжается установление их типа.

В то же время мэр города Игорь Терехов заявил, что в ночь на 21 октября российские оккупанты нанесли по Харькову шесть ударов КАБами.

Ранее было известно о девяти пострадавших в результате удара по Харькову. В Индустриальном районе вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов.