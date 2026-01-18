Погибшая и пострадавшие: спасатели показали последствия ночного удара РФ по частному сектору Харькова
В Харькове в результате удара шахедами горел частный дом, 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)
В Харькове в результате российского удара дронами по частному сектору в Холодногорском районе ночью в воскресенье, 18 января, погибла одна женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за обстрела загорелся жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 квадратных метров.
На месте работали подразделения ГСЧС, саперы и кинологи.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов писал, что в результате обстрела погибла 20-летняя женщина. Сообщалось также о двух пострадавших женщинах.
Днем 17 января российские оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО Торнадо-С. В результате удара был серьезно поврежден объект критической инфраструктуры города. Пострадали три человека.