Погибшая и пострадавшие: спасатели показали последствия ночного удара РФ по частному сектору Харькова

18 января, 08:10
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В Харькове в результате удара шахедами горел частный дом, 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В Харькове в результате удара шахедами горел частный дом, 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В Харькове в результате российского удара дронами по частному сектору в Холодногорском районе ночью в воскресенье, 18 января, погибла одна женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за обстрела загорелся жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 квадратных метров.

Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

На месте работали подразделения ГСЧС, саперы и кинологи.

Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Глава областной военной администрации Олег Синегубов писал, что в результате обстрела погибла 20-летняя женщина. Сообщалось также о двух пострадавших женщинах.

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Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Днем 17 января российские оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО Торнадо-С. В результате удара был серьезно поврежден объект критической инфраструктуры города. Пострадали три человека.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Харьков Война России против Украины ГСЧС атака шахедов Дроны

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