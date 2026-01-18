Погибшая и пострадавшие: спасатели показали последствия ночного удара РФ по частному сектору Харькова

В Харькове в результате удара шахедами горел частный дом, 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В Харькове в результате российского удара дронами по частному сектору в Холодногорском районе ночью в воскресенье, 18 января, погибла одна женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.