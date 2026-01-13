В Харькове российский шахед попал в детский санаторий, на месте удара пожар — мэр
Зафиксировано попадание шахеда в детский санаторий в Харькове (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)
В ночь на вторник, 13 января, во время массированной атаки на Украину один из российских ударных БПЛА попал в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии отметил, что информации о пострадавших в результате удара нет.
До этого сообщалось, что войска РФ атаковали ракетами пригород Харькова. В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро пострадали.