Зафиксировано попадание шахеда в детский санаторий в Харькове (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

В ночь на вторник, 13 января, во время массированной атаки на Украину один из российских ударных БПЛА попал в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии отметил, что информации о пострадавших в результате удара нет.

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До этого сообщалось, что войска РФ атаковали ракетами пригород Харькова. В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро пострадали.