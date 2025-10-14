«Осколок пролетел над головой». Пациенты больницы в Харькове рассказали об атаке России по медучреждению
После авиаудара РФ более 50 пациентов харьковской больницы пережили сильный стресс (Фото: Суспільне Харків/Дмитрий Гребенник)
Вечером 13 октября российские войска нанесли удар КАБом по территории больницы в Салтовском районе Харькова. В результате 51 пациент медицинского учреждения получил значительный стресс. Еще семь человек получили порезы стеклом.
Об этом они рассказали Суспильне Харьков.
«Я сидел. Втыкал в телефон, ждал футбол. Было где-то
Пациентка Ольга Молофеева отметила, что сначала было ярко от взрыва, поэтому она призвала соседку Нину быстро пойти в коридор.
«Ярко было сначала — где-то не близко было, и я Нине, что со мной лежит, а она с палкой, говорю: „Нина, давай быстро в коридор!“ Я только сказала, до дверей дошла, и вот два взрыва таких сразу. Меня не ранило. Одна женщина ранена в голову и у мужчины рука ранена», — сказала она.
Ольга добавила, что готова вернуться в больницу, если ей это позволят. «Если скажут вернуться, то вернемся. Окна уже сделали, позабивали. Двери у нас в палате целые, там где я лежала. А так, если скажут вернуться — вернемся, будем лечиться», — рассказала пациентка.
Медицинский директор по хирургической помощи больницы Алексей Даценко сообщил о значительных разрушениях: разрушено здание гаража, повреждены стены и помещения, шесть автомобилей, крыша, потолки, 258 окон, более 60 дверей, 22 кровати и генератор.
13 октября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российских ударов частично обесточены три района города.