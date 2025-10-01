Пожары и разрушения после ночных ударов РФ по Харькову (Фото: ГСЧС Харьковщины)

В ночь на 1 октября страна-агрессор масштабно атаковала Харьков . В результате обстрела зафиксированы масштабные возгорания, есть раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ночью войска РФ атаковали Харьков, его окрестности и Чугуевский район ракетами и управляемыми авиабомбами (КАБ).

В Киевском районе города горели торговые павильоны, площадь пожара составила около 2800 кв. м.

В Салтовском районе разрушен жилой дом, который загорелся.

Также огонь распространился на гаражи, охватив площадь около 350 кв. м.

По предварительным данным, ранения получили пять человек.

Сейчас возгорание локализовано, спасатели продолжают ликвидацию последствий. На месте работают подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, психологи и добровольные пожарные.

30 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе: сначала зафиксировали «прилет» в Киевском районе, потом — еще несколько. По его словам, Харьков атаковали дроны, в частности Молния и шахеды.

Предварительно, шесть ударов пришлись по Холодногорскому району города. Там возник пожар.