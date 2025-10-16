Комбинированный удар по Полтавской области: РФ повредила объекты нефтегазовой промышленности, шесть населенных пунктов остались без газа

16 октября, 09:39
Поделиться:
Российские войска нанесли удар по объектам нефтегазовой промышленности в Полтавской области (Фото: Оператор ГТС Украины)

Российские войска нанесли удар по объектам нефтегазовой промышленности в Полтавской области (Фото: Оператор ГТС Украины)

Российские войска в ночь на четверг, 16 октября, нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области, сообщил глава ОВА Владимир Когут.

По его словам, в результате падения обломков дронов и ракет и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в шести населенных пунктах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Реклама

Читайте также:
Удары по энергетике становятся более интенсивными: РФ нацелилась на меньшие региональные объекты, не прикрытые Patriot — анализ ISW

Ранее в ДТЭК сообщили, что оккупанты атаковали объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.

16 октября Воздушные силы сообщали о движении ракет и БПЛА на Полтаву, в городе и области раздавались взрывы. Также россияне ночью атаковали Черниговскую и Харьковскую области.

15 октября Россия в третий раз за неделю атаковала ТЭЦ группы Нафтогаз. Оккупанты били по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого была прицельная атака на газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Энергетика Полтавская область Обстрел Электроэнергия Газоснабжение Добыча газа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies