«Впервые в мире». О беспрецедентной атаке на флот в Севастополе надводными дронами и двоевластии в армии РФ — интервью с Юрием Бутусовым

30 октября, 17:30
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

К взрывам в бухте оккупированного Севастополя 29 октября сейчас приковано внимание всех военных в мире, убежден главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ведь подобных атак на флот надводными дронами в истории еще не было.

В интервью Радио НВ Бутусов рассказал, насколько уникальны события в Крыму, как продвигаются ВСУ в Донецкой и Луганской области, а также о том, почему происходят изменения в российском командовании и какие угрозы это несет для Украины.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ftAf6-6C0V8

— Существует мнение, что та операция, которая вчера была проведена в Севастополе, является уникальной. Соглашаетесь ли вы с этим?

— Конечно. С технической точки зрения это абсолютно беспрецедентные события, которые сейчас, полагаю, для всех военных в мире являются основной темой для обсуждения.

Впервые произведена масштабная атака надводными дронами, беспилотными аппаратами. К такому масштабу российский флот оказался совсем не готов. То есть типичные средства реагирования и обороны морской базы, имеющиеся у россиян, не справились с этой атакой.

Читайте также:
В Севастополе повреждены по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе фрегат Адмирал Макаров — расследование

— На видео можно увидеть, как эти дроны поражают российские корабли. Один из них идентифицируют как фрегат «Адмирал Макаров». А что вы увидели на появившихся в сети видео?

— Действительно, один из кораблей, к которым подплывают дроны и, по-видимому, поражают их, — это фрегат того проекта, к которому принадлежит «Адмирал Макаров». И как минимум два десантных корабля, которые также были, вероятно, поражены.

https://www.youtube.com/embed/m0cCzAA59a0

К тому же нам известно, что одновременно были атакованы [корабли] беспилотниками из воздуха. Самое любопытное: очевидно, все эти дроны (для воздушной атаки и морские дроны, надводные) сделаны украинскими специалистами; все произведено некими людьми, обладающими достаточно высоким уровнем инженерных знаний.

Читайте также:
«Истерия у них нарастает». Как «худеет» российский флот и почему взрывы в Севастополе могут быть провокацией РФ — Гуменюк

И, конечно, координация, то, что был нанесен одновременно удар дронами с воздуха и с моря — это абсолютно беспрецедентная по своему масштабу техническая задача.

Понимая то, что подобная операция была проведена впервые в мире, думаю, можно это расценить как огромный технический успех.

Теги:   Владимир Путин Крым Севастополь Украинская армия Донецкая область Интервью НВ Луганская область Сергей Шойгу Армия России Российская армия Рамзан Кадыров Сватово Черноморский флот РФ Валерий Герасимов Юрий Бутусов Частная военная компания Вагнера Дроны Евгений Пригожин Радио НВ Война России против Украины Фрегат Адмирал Макаров Фрегат дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X