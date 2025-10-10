Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Киеве и Кировоградской области должны восстановить водоснабжение до конца дня пятницы, 10 октября.

В своем Telegram-канале она написала, что в столице уже запитана критическая инфраструктура, дальнейшие работы продолжаются.

Свириденко пообещала, что через несколько часов Министерство энергетики даст обновление по ситуации.

По ее словам, на время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии — генераторы, пункты несокрушимости и дополнительная связь.

Позже КГГА уточнила, что в Киеве без водоснабжения остаются 4 474 дома. По информации Киевводоканала, продолжается заполнение водопроводной системы.

В то же время без энергоснабжения находятся 2 939 объектов инфраструктуры. Без теплоснабжения сейчас 136 учреждений социальной сферы, в которых уже стартовал отопительный сезон.

От газоснабжения отключили дом на бульваре имени Леси Украинки, который получил повреждения из-за российского обстрела.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергетики вернули электроэнергию 270 тысячам абонентов в Киеве. Самой сложной остается ситуация с электроэнергией в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье.

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.