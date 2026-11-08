В Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остались без света после российских атак

В Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остались без света (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

Из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровской области остались без электроснабжения. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, а также ДТЭК.

По данным ДТЭК, ночью россияне вновь совершили массированную атаку на энергетику региона и повредили важные энергообъекты.

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Без электроснабжения остались потребители в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в самом Днепре. Всего обесточено более 600 тысяч потребителей.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов. В ДТЭК подчеркнули, что первоочередная задача энергетиков — восстановить электроснабжение именно критической инфраструктуры.

Ганжа призвал тех, у кого есть свет, экономно потреблять электроэнергию. По его словам, от этого зависит стабильность энергосистемы.

6 ноября войска страны-агрессора России нанесли удары по нескольким энергетическим объектам в Днепропетровской области, было повреждено оборудование.