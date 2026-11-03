Россияне нанесли удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области

Последствия удара по энергетическому объекту компании ДТЭК в Одесской области (Фото: Олег Кипер / Telegram)

Во вторник, 3 ноября, российские оккупационные войска атаковали энергетический объект компании ДТЭК на юге Одесской области . В результате удара зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Компания отметила, что восстановление оборудования потребует времени. Энергетики приступили к работам сразу же, как только это стало безопасно.

Реклама

В свою очередь, начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что за последние два месяца объект неоднократно подвергался обстрелам.

Он говорит, что значительные разрушения энергетического оборудования привели к перебоям в электроснабжении.

Кроме того, были повреждены административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет.

РФ нанесла удар по Харькову управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре россияне попали в жилой квартал, ТЭЦ и отдел полиции. Также повреждена больница. На данный момент известно о 15 раненых.

В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов осталась без света.

В Житомирской области РФ атаковала объекты энергетики в двух районах. Без света остались 180 тысяч человек.