Россияне нанесли удар по объекту ДТЭК в Одесской области, на севере региона пропал свет

8 ноября, 22:56
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Энергетики уже начали осмотр уцелевшего оборудования и разбор завалов после атаки, сообщили в ДТЭК (Фото: ДТЕК — офіційний канал via Telegram)

Энергетики уже начали осмотр уцелевшего оборудования и разбор завалов после атаки, сообщили в ДТЭК (Фото: ДТЕК — офіційний канал via Telegram)

Вечером 8 ноября российские оккупанты атаковали крупный энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области, в результате чего часть потребителей осталась без света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Как только это стало возможным, энергетики приступили к осмотру уцелевшего оборудования и разбору завалов. Работы усложняют воздушные тревоги и угрозы новых атак», — говорится в заявлении компании.

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О массированной атаке на энергетику Одесской области и перебоях со светом на севере региона сообщил также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

3 ноября сообщалось, что россияне атаковали энергетический объект ДТЭК на юге Одесской области. Также получили повреждения административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Одесская область ДТЭК Отключения света российские атаки удары по энергетике

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