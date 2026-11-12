Россия атаковала энергетические объекты и жилой сектор в Ровненской области: без света остались Костополь и населенные пункты двух районов

12 ноября, 05:45
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По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших (Фото: @oleksandrkoval_rv)

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших (Фото: @oleksandrkoval_rv)

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровненской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровненского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

Об этом сообщил начальник Ровненской областной военной администрации Александр Коваль.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

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Объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Энергетика Ровенская область Ровно Война России против Украины

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