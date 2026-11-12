Россия атаковала энергетические объекты и жилой сектор в Ровненской области: без света остались Костополь и населенные пункты двух районов

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших (Фото: @oleksandrkoval_rv)

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровненской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровненского и Сарненского районов, в частности город Костополь.