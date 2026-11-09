Россия атаковала энергетические объекты Кировоградской и Черкасской областей, часть Кропивницкого осталась без света

Вечером в понедельник, 9 ноября, Россия атаковала энергетические объекты Кировоградской и Черкасской областей. Без света остались часть Кропивницкого, почти 10,5 тысячи абонентов в Голованевском районе, а также часть Уманского и Звенигородского районов.

Как сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, удару подвергся областной центр.

Воздушную тревогу в Кропивницком районе объявили в 18:51; через несколько минут Воздушные силы предупредили о реактивном беспилотнике, летевшем в направлении города. В 19:04, по данным «Суспільного», в Кропивницком прогремел взрыв.

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В Черкасской области российские войска нанесли удары по объектам энергетики в Уманском и Звенигородском районах, сообщили в Черкасской областной военной администрации. Часть потребителей осталась без электричества; информации о пострадавших на данный момент нет. На местах работают все необходимые службы.

В областной военной администрации предупредили, что из-за последствий удара возможны отклонения от графиков отключений. Энергетики пытаются как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В тот же вечер Россия атаковала и Днепропетровскую область. Как сообщили в ДТЭК, россияне повредили важное энергетическое оборудование, из-за чего без света осталась значительная часть Днепра и Каменского.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что энергетики в первую очередь восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а в области работают «пункты несокрушимости».

В Днепре введены экстренные отключения, трамваи и троллейбусы временно прекратили работу, а в части города ожидаются перебои с водоснабжением из-за аварийных работ на водоводе. В Павлоградском, а также в части Самаровского и Синельниковского районов действуют аварийные отключения, в остальной части области — стабилизационные графики.