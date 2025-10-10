В ночь на 10 октября Россия массированно обстреляла Украину, в том числе энергетическую инфраструктуру . Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что энергетики полностью подготовлены к любым вызовам.

Об этом он заявил в своем Telegram.

«Помните, что Россия с 2022 года пытается уничтожить энергосистему и им не удается. Цель россии всегда была — лишить страну света и тепла. Это не удалось раньше, не удастся и сейчас», — написал руководитель ЦПД.

Он подчеркнул, что временные отключения электроэнергии и графики после атак вызваны ракетными ударами страны-агрессора России, но восстановление электроснабжения происходит оперативно и все возвращается в дома людей.

Коваленко отметил, что это результат большой работы энергетиков.

«Это результат подготовки и большой работы энергетиков. Почитайте историю войн, даже на Балканах, когда не готовились потому что не могли, как и что где было», — добавил он.

10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева, в столице перебои с водоснабжением.

В Киевской области без света 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. О попаданиях в объекты энергетики сообщали в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в Черкасской области.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания сети и обстрелов.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты ночью запустили по Украине более 450 дронов и более 30 ракет. На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий.