Значительные повреждения. В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту ДТЭК

В Одесской области поврежден энергообъект после атаки РФ (Фото: ГСЧС)

В ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Одесской области .

Об этом сообщает ДТЭК.

В пресс-службе уточнили, что после атаки энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семьям.

Реклама

«Повреждения значительные. Ремонт потребует времени», — уточнили в ДТЭК.

В ГСЧС отметили, что 23 Пункта несокрушимости работают в Измаиле после ночной российской атаки БПЛА.

В результате попаданий в городе Измаил вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.

Ранее в Минэнерго заявили, что в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света из-за последствий российской комбинированной атаки на энергосистему.

Восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

Ранее 22 октября Минэнерго сообщило, что Россия осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, на Полтавщине повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе, сообщает ОВА.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.