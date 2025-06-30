Самая массовая атака на город: в Дрогобыче на Львовщине 29 июня было более 20 попаданий по промышленному объекту

Дрогобыч 29 июня пережил самую массовую атаку РФ с начала войны (Фото: Дрогобычский городской совет)

Войска страны-агрессора России в ночь на 29 июня осуществили наиболее массовую комбинированную атаку на город Дрогобыч Львовской области за период полномасштабной войны. Поражен один из промышленных объектов, сказано в отчете горсовета в понедельник, 30 июня.

В промышленный объект попала 21 вражеская цель, возникли шесть очагов возгорания, в частности, загорелся резервуар с горючим объемом 1000 литров, что усложнило тушение.

Реклама

Также в результате атаки были выбиты окна в шести многоквартирных жилых домах. Атака вызвала отключение света в части города, из-за этого наблюдались перебои с подачей воды. 29 июня питание было восстановлено.

К ликвидации последствий российского обстрела привлекали 250 спасателей и 47 единиц специализированной техники ГСЧС. Пострадавших нет, добавили в горсовете.

В ночь на 29 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину рекордным количество целей — 537, в том числе 477 дронами, ракетами Кинжал, Искандер, Х-101, Калибр. ПВО обезвредила 475 целей, в том числе 436 БпЛА и один баллистический Искандер.

Взрывы раздавались в западных областях, в Николаеве, на Полтавщине, Запорожье и других регионах. В Дрогобыче и Николаеве под ударом была критическая инфраструктура. В Полтаве поврежден железнодорожный вокзал.

В Смеле Черкасской области пострадали 11 человек, среди них — двое детей.

Во время отражения российской атаки 29 июня на самолете F-16 погиб 32-летний летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.