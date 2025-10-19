В Донецкой области в результате атаки РФ погибла женщина — тело достали из-под завалов через несколько дней после обстрела

19 октября, 13:57
Поделиться:
В Донецкой области в результате атаки РФ погибла женщина (Фото: ГСЧС Донецкой области)

В Донецкой области в результате атаки РФ погибла женщина (Фото: ГСЧС Донецкой области)

Тело жительницы Донецкой области, которая погибла 15 октября в результате российского обстрела, достали из-под завалов только через три дня.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Село Анновка в Покровском районе войска РФ атаковали еще в среду, 15 октября. Российский снаряд попал в частный жилой дом и полностью разрушил его.

Реклама

Из-за активности вражеских дронов спасателям несколько раз приходилось приостанавливать аварийные работы, но все-таки в субботу, 18 октября, им удалось деблокировать тело погибшей женщины из-под обломков ее собственного дома, отметили в ГСЧС.

Читайте также:
Россияне расстреливают гражданских и активизировали удары КАБами. 7-й корпус ДШВ рассказал о ситуации на Покровском направлении
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Донецкая область Покровск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies