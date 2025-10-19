В Донецкой области в результате атаки РФ погибла женщина (Фото: ГСЧС Донецкой области)

Тело жительницы Донецкой области, которая погибла 15 октября в результате российского обстрела , достали из-под завалов только через три дня.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Село Анновка в Покровском районе войска РФ атаковали еще в среду, 15 октября. Российский снаряд попал в частный жилой дом и полностью разрушил его.

Из-за активности вражеских дронов спасателям несколько раз приходилось приостанавливать аварийные работы, но все-таки в субботу, 18 октября, им удалось деблокировать тело погибшей женщины из-под обломков ее собственного дома, отметили в ГСЧС.