Дети находились в укрытии. Россия нанесла удар по Днепру: повреждены два лицея, стадион и шесть многоэтажных домов — фото

27 октября, 16:57
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На стадионе лицея сгорело покрытие (Фото: Департамент гуманитарной политики Днепра)

На стадионе лицея сгорело покрытие (Фото: Департамент гуманитарной политики Днепра)

Во вторник, 27 октября, в результате российской атаки на Днепр в Самарском районе города повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек и два лицея, выгорело покрытие на стадионе.

Об атаке сообщили глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа и мэр Днепра Борис Филатов.

Обновлено в 19:34. Ганжа сообщил о российском ударе по Днепровскому району, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Обновлено в 18:07. В Днепре известно уже о троих пострадавших, сообщил Ганжа. Мужчины 34 и 74 лет госпитализированы.

Все дети и сотрудники школы находились в укрытии во время атаки, уточнили в департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра, пишет Суспильне.

Филатов сообщил, что в результате российской атаки в Самарском районе города повреждены как минимум шесть многоэтажных домов и два лицея. В учебных заведениях разгромлены классы и повреждено школьное оборудование, а на одном из детских спортивных стадионов выгорело покрытие.

Всего выбито около 200 окон.

По словам Филатова, на месте работают представители районной администрации и городских служб, к оказанию помощи присоединяются благотворители. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ганжа добавил, что угроза для города сохраняется, и призвал находиться в безопасных местах.

В ночь на 25 октября российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Днепра.

24 октября войска страны-агрессора России нанесли удары по объектам инфраструктуры Запорожья и Днепра.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Школы Днепропетровская область Война России против Украины Город Днепр атака дронами

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