Россияне атаковали Днепр: повреждены автомобиль и магазин, возник пожар

В ночь на 27 июля российские оккупанты организовали очередную атаку на Днепр (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь с 26 на 27 июля российские оккупант ы атаковали Днепр — взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажных домах. Повреждены также автомобили и магазин.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

«На территории частного домовладения произошел пожар. (…) Информация о пострадавших уточняется», — заявил он.

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6 июля в результате российского обстрела в Днепре был поврежден сортировочный терминал «Новой почты» (ДАО), сообщили в компании.

Позже представители компании Новая почта заверили, что логистический оператор продолжил работу. Были задействованы резервные логистические схемы, а доставка отправлений осуществляется по графику.

16 июля глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего были повреждены склады одной из логистических компаний.

Утром 26 июля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.

Глава областного совета Николай Лукашук позже уточнил, что россияне атаковали «Эпицентр». По его словам, это уже третий магазин компании в Днепропетровской области, по которому российские войска нанесли удар за время полномасштабной войны.