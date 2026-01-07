В среду, 7 января, в Днепропетровской области и Запорожской областях почти полностью исчезла электроэнергия в результате российской атаки, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Страна-агрессор вечером в среду атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Критическая инфраструктура работает от резервного питания.

«Осмотр повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью», — пообещали в Минэнерго.

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В Укрэнерго призвали жителей Запорожской и Днепропетровской областей потреблять электроэнергию максимально экономно.

В компании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области действуют аварийные отключения. Как только в области закончится тревога, энергетики начнут работы по восстановлению, чтобы вернуть свет.

В среду, 7 января, в Днепре и Запорожье пропал свет после российских ударов, в отдельных районах отсутствует водоснабжение.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил, что по восстановлению электроснабжения нет никаких прогнозов. Он призвал жителей сделать запас воды.

Ранее 7 января Россия массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о восьми пострадавших. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул предупредил жителей о возможных серьезных аварийных отключениях.