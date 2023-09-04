Атака шахедов на Днепропетровскую область: оккупанты уничтожили 1,5 тысячи тонн зерна 4 сентября, 22:37 Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В понедельник, 4 сентября, в результате российской атаки на Никополь Днепропетровской области уничтожено 1,5 тысячи тонн зерна.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Лысак отметил, что оккупанты направили свою артиллерию на Марганецкую громаду, что на Никопольщине, что повлекло разрушение двух частных домов и инфраструктурного объекта. Также была оборвана линия электропередач.



Видео дня

По уточненной информации, утром один из БПЛА попал по Межевской громаде Синельниковского района. Россияне попали по фермерскому хозяйству, в результате этого было уничтожено 1500 тонн зерна.



«Попал дрон-камикадзе и по Никополю. А еще с беспилотника агрессор сбросил на город боеприпас. Побьете авто», — отметил Лысак.



По его данным, погибших и раненых в результате атаки нет.

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.