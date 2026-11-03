В Днепропетровской области россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ночь на вторник, 3 ноября, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе. Информацию о пострадавших уточняем», — написал он.

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Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали о российских ударах по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

31 октября сообщалось, что российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области, в результате чего два объекта компании ДТЭК Днепровские электросети получили серьезные повреждения.

В компании отметили, что один из них энергетики до этого почти двое суток пытались восстановить после предыдущего удара.

Из-за новых атак без электроснабжения остаются значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

В ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности, был нанесен повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Кроме того, утром мэр города Борис Филатов сообщил о блэкауте, водоснабжение города осуществляется от генераторов, электротранспорт не ходит.