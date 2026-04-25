В Днепре завершили спасательные работы в разрушенной четырехэтажке

25 апреля, 22:20
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Частично разрушенная в результате российской атаки жилая многоэтажка в Днепре (Фото: ДСНС України via Telegram)

Частично разрушенная в результате российской атаки жилая многоэтажка в Днепре (Фото: ДСНС України via Telegram)

В частично разрушенном в результате российской атаки многоквартирном четырехэтажном доме в Днепре завершили аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Погибло 6 человек и 23 пострадали в результате российского обстрела», — отмечается в сообщении.

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Ранее глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в течение суток в результате российских атак на Днепр погибли восемь жителей города, еще 49 получили ранения. Пятеро раненых — дети. 23 пострадавших госпитализированы, две женщины в возрасте 26 и 44 года находятся в тяжелом состоянии.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Город Днепр российские атаки

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