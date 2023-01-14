Обстрел Днепра. Завалы, вероятно, будут разбирать всю ночь, район обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения — Филатов

14 января, 17:15
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Последствия обстрела оккупантами Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела оккупантами Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Весь район Днепра, где в субботу, 14 января, в многоквартирный дом попала ракета, обесточили и отключили от систем жизнеобеспечения.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Telegram.

 "Трагедия. Выехал на место. Связь плохая. С ОП в координации», - написал он.

По словам Филатова, спасатели, вероятно, всю ночь будут разбирать завалы.

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Также весь район, где россияне попали в жилой дом, обесточили и отключили от систем жизнеобеспечения.

В Днепре во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Под завалами есть люди.

По словам главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все находятся в больнице. Из-под завалов по состоянию на 16.20 спасли 15 человек, заявил Тимошенко.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Борис Филатов Город Днепр Война России против Украины

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