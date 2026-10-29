Оккупанты развернули волну фейков. Военно-воздушные силы показали часть реактивного беспилотника, с помощью которого Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре

29 октября, 20:57
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Военные заявили, что цель оккупантов очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений (Фото: ПС ВСУ /Telegram)

Военные заявили, что цель оккупантов очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений (Фото: ПС ВСУ /Telegram)

После российской атаки на Днепр, в результате которой погибли 14 человек, вражеские ресурсы распространяют фейки о якобы причастности украинской ПВО к разрушениям. Воздушные силы показали обломки российского реактивного беспилотника на месте удара по мирным жителям.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Военные заявили, что после очередного террористического нападения россиян на мирных жителей Днепра вражеские ресурсы, как обычно, запустили волну фейков о «работе украинской ПВО».

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По их словам, цель оккупантов очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель мирных жителей.

На фото видны обломки российского реактивного беспилотника прямо на перроне железнодорожного вокзала в Днепре.

«Это очередное доказательство того, что целью врага являются именно мирная инфраструктура и люди», — подчеркнули в ГШ ВСУ.

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.

Об эвакуации объявили за 10 минут до удара, локомотивная бригада успела спастись, часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Укрзализныця Поезда Поезд Война России против Украины Город Днепр

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