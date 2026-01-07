Жители Днепра рассказали о нетипичных последствиях российского массированного удара дронами по городу в ночь на среду, 7 января. Видео обнародовал паблик Днепр оперативный.

По словам жительницы одного из поврежденных домов, в результате удара шахедами с ее балкона «вылетели» и испортились продукты, среди них — торт Наполеон.

«Наполеон вылетел в окно вместе с бутылкой вина. Бутылка — в машине, Наполеон — в клумбе», — рассказала женщина.

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Другая жительница говорит, что на балконе хранилось много продуктов, которые остались после празднования Нового года.

«Когда я вышла из подвала, мой Наполеон на земле лежал», — сказала она.

Ночью 7 января Россия массированно атаковала Днепр дронами, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе двое детей 8 и 16 лет. Из-за атаки повреждены многоэтажные, частные дома, а также административные здания. Горели автомобили.