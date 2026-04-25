Россия атаковала ракетой предприятие в Днепре, сообщают о большом пожаре и 10 пострадавших

Обновлено 19:51 В результате вечерней атаки на Днепр ранены 10 человек, восемь из них — в больнице, четверо ( мужчины 24, 26, 44 и 53 лет) — в тяжелом состоянии, В результате вечерней атаки на Днепр ранены 10 человек, восемь из них — в больнице, четверомужчины 24, 26, 44 и 53 лет) — в тяжелом состоянии, уточнил Ганжа.

Реклама

Обновлено 19:32 Из-за вечерней атаки россиян на Днепр ранены три человека, сообщил Ганжа. По его словам, пострадали мальчики 11 и 14 лет и 50-летняя летняя женщина, все трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.



Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, добавив, что последствия уточняются.

Воздушные силы в 17:08 сообщали, что в сторону Днепра и Запорожья летит скоростная цель, сразу после этого издание Днепр Оперативный написало, что в Днепре прогремел взрыв и возникло задымление.

В 17:56 это издание сообщило, что на месте ракетного удара возник серьезный пожар.

Также оно добавило, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, и опубликовало фото окровавленного мужчины, лежащего возле авто. Позже оно написало, что поврежден также частный дом.