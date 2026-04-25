Россия атаковала ракетой предприятие в Днепре, сообщают о большом пожаре и 10 пострадавших
Дым над Днепром после ракетного удара вечером 25 апреля (Фото: Дніпро оперативний via Telegram)
Вечером 25 апреля Россия снова атаковала Днепр, повредив предприятие.
Обновлено 19:32 Из-за вечерней атаки россиян на Днепр ранены три человека, сообщил Ганжа. По его словам, пострадали мальчики 11 и 14 лет и 50-летняя летняя женщина, все трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, добавив, что последствия уточняются.
Воздушные силы в 17:08 сообщали, что в сторону Днепра и Запорожья летит скоростная цель, сразу после этого издание Днепр Оперативный написало, что в Днепре прогремел взрыв и возникло задымление.
В 17:56 это издание сообщило, что на месте ракетного удара возник серьезный пожар.
Также оно добавило, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, и опубликовало фото окровавленного мужчины, лежащего возле авто. Позже оно написало, что поврежден также частный дом.