Россия нанесла удар по предприятию критической инфраструктуры в Днепре, погибли два человека

Последствия российского удара по предприятию критической инфраструктуры в Днепре, 10 ноября 2026 года (Фото: Александр Ганжа / Telegram)

Во вторник, 10 ноября, российские войска атаковали предприятие критической инфраструктуры в Днепре. Погибли два человека, по меньшей мере четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, после удара на предприятии вспыхнул пожар. На месте работают все экстренные службы.

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Перед атакой Воздушные силы предупреждали о реактивном беспилотнике, летевшем на Днепр с востока. Как сообщили корреспонденты Суспільного, взрывы также раздавались в Николаеве.

В ночь на 10 ноября, по данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 162 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 135 дронов, попадания были зафиксированы на 19 объектах. В то же утро российский дрон попал в пригородный электропоезд в Сумах; обошлось без пострадавших.

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Накануне вечером из-за российских ударов значительная часть Днепра и Каменского осталась без света.