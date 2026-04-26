Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Опять вражеская атака на Днепр. Загорелся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже приступили к работе», — написал он.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о БПЛА над городом, а позже СМИ сообщили о взрывах в Днепре.

Фото: Александр Ганжа/Telegram

Фото: Александр Ганжа/Telegram

25 апреля Днепр пережил один из самых массированных обстрелов РФ с начала войны. Россияне с ночи атаковали город ракетами и десятками дронов, в течение дня прозвучала серия новых взрывов.

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Зафиксировано попадание в дома, АЗС, предприятие, возникли масштабные пожары и задымление. Александр Ганжа заявил, что в течение суток в результате российских атак на Днепр погибли восемь жителей города, еще 49 получили ранения. Пятеро раненых — дети. 23 пострадавших госпитализированы, две женщины в возрасте 26 и 44 года находятся в тяжелом состоянии.