Одна из самых массовых атак на город: в Днепре четверо погибших, под завалами разрушенного дома могут оставаться люди

25 апреля, 11:22
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Спасатели ищут людей под завалами разрушенного дома в Днепре после российского обстрела 25 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

Спасатели ищут людей под завалами разрушенного дома в Днепре после российского обстрела 25 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре из-под завалов разрушенного четырехэтажного дома достали тела четырех погибших людей. Продолжаются поиски еще трех человек, сообщает областная военная администрация в субботу, 25 апреля.

11:21. Уже четверо погибших в Днепре. 27 человек пострадали из-за ночной и утренней атаки россиян на город. Среди них — двое детей. Мальчик 9 лет на амбулаторном лечении. 17-летняя девушка — госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщает ОВА.

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Обновлено в 09:58. Количество погибших возросло до трех — из-под завалов достали еще одно тело, пишет ОВА. Поиски продолжаются.

В результате российской массированной атаки ночью и утром в городе пострадал 21 человек. Аварийно-спасательные работы на месте обстрела продолжаются, добавляет ОВА.

Нацполиция сообщила, что среди пострадавших в Днепре — двое правоохранителей.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что страны-агрессора Россия осуществила одну из самых массовых атак на Днепр с начала войны.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

Ночью Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 666 воздушными целями — 47 ракетами и 619 дронами. ПВО обезвредила 580 дронов и 30 ракет, в частности сбить ни одной из 12 баллистических Искандеров не удалось.

Основным направлением удара был город Днепр. Сообщалось о попаданиив 4-этажку и предприятие. Среди раненых — 9-летний мальчик. Утром в субботу Россия нанесла повторный удар по городу, возник пожар на АЗС.

В Харькове также есть попадания в многоквартирный и частный дома, пострадал мужчина и 1,5-летний ребенок.

Также последствия удара РФ фиксируют в Белой Церкви Киевской области, в Черкасской и Одесской областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Война России против Украины атака шахедов массированные удары РФ

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