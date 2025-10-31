Российская армия ночью ударила по Днепру, возник пожар на предприятии — фото

31 октября, 08:45
Последствия российского удара по Днепру, 31 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Последствия российского удара по Днепру, 31 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Российская оккупационная армия в ночь на пятницу, 31 октября, атаковала город Днепр, возник пожар на территории гражданского предприятия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пострадавших нет. В областной военной администрации добавили, что оккупанты атаковали Днепр вечером 30 октября и ночью на 31 октября, пожары уже ликвидированы.

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области
ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Также россияне ударили по Шахтерской и Покровской громадах Синельниковского района, повреждены объекты инфраструктуры, горел частный дом.

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области
ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Никопольском районе в результате удара РФ возник пожар в частном доме, пострадавших нет.

Владислав Гайваненко / Telegram
Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

По данным ОВА, противовоздушная оборона сбила над Днепропетровщиной ночью один российский дрон.

30 октября в Днепре раздавались взрывы на фоне угрозы баллистики. Впоследствии в ОВА сообщали о повреждении объекта инфраструктуры.

В ночь на 30 октября оккупанты также атаковали ракетой предприятие в Днепре, возник пожар.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Днепропетровская область Война России против Украины атака шахедов ГСЧС

