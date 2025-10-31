Российская армия ночью ударила по Днепру, возник пожар на предприятии — фото
Последствия российского удара по Днепру, 31 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)
Российская оккупационная армия в ночь на пятницу, 31 октября, атаковала город Днепр, возник пожар на территории гражданского предприятия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, пострадавших нет. В областной военной администрации добавили, что оккупанты атаковали Днепр вечером 30 октября и ночью на 31 октября, пожары уже ликвидированы.
Также россияне ударили по Шахтерской и Покровской громадах Синельниковского района, повреждены объекты инфраструктуры, горел частный дом.
В Никопольском районе в результате удара РФ возник пожар в частном доме, пострадавших нет.
По данным ОВА, противовоздушная оборона сбила над Днепропетровщиной ночью один российский дрон.
30 октября в Днепре раздавались взрывы на фоне угрозы баллистики. Впоследствии в ОВА сообщали о повреждении объекта инфраструктуры.
В ночь на 30 октября оккупанты также атаковали ракетой предприятие в Днепре, возник пожар.