«Негде теперь жить». В результате российской атаки по Днепру 30 сентября пострадал фотожурналист Николай Кошелев

В результате удара по Днепру пострадал известный журналист (Фото: Наше місто Дніпро / Facebook)

В результате ракетного удара РФ по Днепру 30 сентября ранения получил известный фотожурналист, член Национального союза журналистов Украины Николай Кошелев, сообщило издание Наше місто Дніпро .

Его квартира оказалась почти в эпицентре взрыва. Журналист получил ожоги лица, многочисленные ушибы и трещину ребра. Жилье существенно разрушено.

«После взрыва вылетели все окна, все попадало. Мы с женой бросились к двери — что-то сильно ударило в спину, на нас полетели обломки мебели, посыпалось со стен, потолка. Начался пожар. Голыми руками хватал то, что горело, и выбрасывал прямо через окно. Я совсем не чувствовал ни боли, ни жара, ничего. Уже когда врачи осматривали, понял, что обжег лицо, а волосы на голове, брови, усы — все обгорело», — рассказал мужчина.

Его квартира расположена на верхнем этаже дома, и пострадала больше всего.

«Жить нам теперь негде», — говорит Кошелев.

Он также рассказал, что сейчас вместе с женой временно остановился у знакомых и постепенно приходит в себя после пережитого. По его словам, они оба испытывают сильную боль, а жена получила повреждения руки.

Кошелев — опытный фотожурналист, чьи работы регулярно сопровождают публикации о культурной жизни Днепра.

30 сентября Россия атаковала Днепр. В результате атаки в городе повреждены здания, в том числе медцентр, детская стоматология, корпус университета, музей, лицей, многоквартирные дома и офисные помещения.

Всего пострадал 31 человек, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девочка, один мужчина погиб.