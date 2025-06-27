Поисково-спасательные работы в городе Днепр 27 июня 2025 года продолжаются (Фото: Игорь Клименко / Telegram)

Количество погибших в Днепре в результате российского удара баллистикой 24 июня возросло до 21. Еще два человека погибли в городе Самар Днепропетровской области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 27 июня.

Также в Днепре более 340 раненых, среди них — 38 детей. Поисково-спасательные работы в городе продолжаются. По словам Клименко, еще есть люди, которые считаются пропавшими без вести.

26 июня в ОВА сообщали, что в Днепре в результате удара РФ 24 июня 20 погибших.

24 июня Россия атаковала Днепропетровскую область баллистическими ракетами. Город Днепр получил самые масштабные разрушения за годы полномасштабной войны, также под удар попал город Самар.

Одна из ракет попала возле поезда № 52 Одесса — Запорожье, пассажиры получили травмы, среди них были дети.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе в результате российской атаки повреждено почти 50 многоэтажек, значительные разрушения также в частном секторе. Изуродованы почти 40 учебных заведений, больницы, транспортная инфраструктура, предприятия и тому подобное. Он назвал это беспрецедентным количеством разрушений.

25 июня в Днепре было днем траура по погибшим.