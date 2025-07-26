Комбинированный удар РФ по Днепропетровской области. Повреждены многоэтажка, гипермаркет и промышленные предприятия, трое погибших

В ночь на субботу, 26 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Днепропетровской области.

Обновлено. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в больнице Днепра умерла 21-летняя пострадавшая из-за ночной массированной атаки.

По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находится мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее.

Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.

Лысак добавил, что в городе Каменское изуродованы многоэтажки и учебное заведение, выбиты по меньшей мере 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации.

В Каменском также полностью уничтожен торговый центр Эпицентр, уточнил мэр города Андрей Белоусов.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ранее Лысак сообщал, что противовоздушная оборона сбила семь ракет и 26 беспилотников над регионом. В ОВА уточнили, что есть попадания.

В Днепре в результате атаки погиб мужчина и пострадала женщина. Повреждены многоэтажка и промышленные предприятия. В городе также возникли пожары, в частности, на парковке.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В то же время в Днепровском районе вспыхнул торговый центр. Пожары также возникли на предприятии. Погиб один человек, еще четверо — получили ранения.

Кроме того, РФ ударила КАБами по Покровской громаде Синельниковского района, в результате чего произошел пожар.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

По Покровской громаде Никопольского района российские оккупанты попали FPV-дроном. Враг атаковал и Марганецкую громаду.

Ночью 26 июля в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракет и ударных дронов. В Днепре, Харькове и в Запорожской области прогремели взрывы.

Российская армия нанесла массированный удар по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области, пострадали три человека. В Запорожском районе зафиксировано несколько пожаров, есть попадания в нежилое здание.