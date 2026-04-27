Более 30 человек находятся в больнице из-за ударов россиян в эти выходные (Фото: Днепровская ОВА)

31 человек, пострадавший из-за атаки россиян на Днепр 25 апреля , все еще находится в больнице. Среди них трое детей — мальчики 11 и 15 лет и 16-летняя девочка.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Днепровской областной военной администрации.

Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести.

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26 апреля в ОГА сообщили, что количество погибших в результате удара по Днепру 25 апреля возросло до девяти. В больнице скончался 24-летний мужчина. В результате атаки пострадал 61 человек.

25 апреля армия РФ массированно атаковала Украину 666 шахедами и ракетами. Сообщалось о попадании в Днепре, Харькове, Черниговской, Киевской, Одесской, Черкасской и других областях.

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Вечером Россия осуществила новый удар по Днепру. Было повреждено предприятие.

В течение суток в результате российских атак на Днепр погибли восемь жителей города, еще 49 получили ранения.

Около полуночи в ОВА сообщили об очередной атаке российских захватчиков на город.