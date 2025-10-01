Россия убивает любовь. В результате атаки на Днепр погиб мужчина, который недавно женился

Мужчина погиб всего через полторы недели после свадьбы (Фото: bogdanavityaz / Instagram)

В Днепре в результате атаки армии оккупантов 30 сентября погиб мужчина по имени Ярослав, который только полторы недели назад женился. Об этом сообщила его супруга Богдана Витязь в своем Instagram.

«Сегодня погиб мой муж. Его убила проклятая Россия. Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой», — написала Богдана.

Она отметила, что ее сердце разбито и что она не знает, как сможет справиться с такой потерей, ведь они «были всем друг для друга».

«Ты был самым лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами, как сильно я тебя люблю», — добавила жена погибшего.

30 сентября Россия атаковала Днепр БПЛА.

В результате атаки в городе повреждены здания, в том числе медцентр, детская стоматология, корпус университета, музей, лицей, многоквартирные дома и офисные помещения.

Всего пострадал 31 человек, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девочка; 12 госпитализированы, один раненый, находившийся в тяжелом состоянии, скончался.