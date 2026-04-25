РФ массированно атаковала Днепр ракетами и дронами: поврежден жилой дом и промышленный объект, 14 раненых

Последствия российского удара по Днепру в ночь на 25 апреля (Фото: Александр Ганжа/Telegram)

В ночь на субботу, 25 апреля, российские оккупанты массированно атаковали Днепр ракетами и беспилотниками. В городе прогремела серия взрывов. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Среди них есть ребенок.

06:48. Число пострадавших в Днепре в результате массированного удара РФ возросло до 14, среди них есть ребенок, сообщил начальник ОВА Ганжа.

«Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, лечиться амбулаторно», — отметил он.

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Девять человек были госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

06:12. Количество раненых в результате российского удара по Днепру возросло до шести, сообщил Александр Ганжа.

В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.

Фото: Александр Ганжа/Telegram

Фото: Александр Ганжа/Telegram

05:16 Как сообщил Александр Ганжа, в Днепре в результате российской атаки ранения получили четыре человека.

Кроме того, в результате атаки был частично разрушен четырехэтажный жилой дом.

04:36. В Днепре также атакован объект промышленной инфраструктуры, последствия устанавливаются — ОВА.

Обновлено в 04:16. В Днепре в результате атаки РФ поврежден четырехэтажный дом, сообщил Александр Ганжа.

«Предварительно, есть раненые. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах», — отметил он.

О взрывах в Днепре сообщили СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ряда ракет и БПЛА в сторону города.

Ранее глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о повреждении домов в Днепре в результате атаки БПЛА. На местах ударов вспыхнули пожары.

Ночью 23 апреля Россия массированно атаковала Днепр десятками шахедов, было попадание в 13-этажный жилой дом, возник пожар. Также в городе повреждены другие дома, выставочный центр, центр обслуживания клиентов ДТЭК и тому подобное.

В результате атаки погибли три человека. Еще 10 человек, по данным ГСЧС, получили ранения, среди них — двое детей.