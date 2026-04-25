Под завалами ищут людей: спасатели показали последствия ночного массированного удара РФ по Днепру — фото

25 апреля, 07:49
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В Днепре разрушен четырехэтажный дом, 25 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре разрушен четырехэтажный дом, 25 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре после российской массированной атаки в ночь на субботу, 25 апреля, под завалами разрушенного четырехэтажного дома, вероятно, остаются люди, продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В городе также повреждены и другие жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры, возникли пожары.

Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Предварительно, 14 человек получили ранения, в том числе один ребенок. Спасены 30 человек, среди которых пятеро детей.

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Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области
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Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

«Опять несколько человек не выходят на связь. Опять надеюсь на чудо. И снова, скорее всего, чуда не будет… Но снова молимся», — написал мэр Борис Филатов в Telegram.

Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА также сообщает, что в городе частично разрушена четырехэтажка, еще несколько многоквартирных домо, частный дом и предприятие повреждены. Среди пострадавших — 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, будет лечиться амбулаторно.

Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА

Воздушные силы ВСУ предупреждают о новых ударных БпЛА на город, раздались взрывы, пишет Суспільне.

Ночью 25 апреля Россия нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по Украине. В Днепре сообщалось о попадании в дома и промышленный объект. В Харькове также есть попадания в многоквартирный и частный дома, пострадал мужчина.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Война России против Украины атака шахедов ГСЧС Борис Филатов

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