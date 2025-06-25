Количество погибших в результате российской атаки на Днепр 24 июня возросло до 18, в городе объявлен день траура

Количество погибших в результате атаки российской армии на Днепр во вторник, 24 июня , возросло до 18, ранения получили почти 300 человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, 25 июня в городе было объявлено Днем траура в память жертв российской атаки.

Лысак также заявил, что ночью и утром РФ ударила по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет.

Кроме того, оккупанты ударили КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района.

24 июня Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами. Пострадали города Самар и Днепр, который подвергся самым масштабным разрушениям за три года полномасштабной войны. В области известно о 19 погибших.

Ранее сообщалось, что в Днепре пострадали 186 человек, в том числе 23 ребенка. В городе возник пожар, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье, пострадали 10 пассажиров.