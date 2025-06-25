Количество погибших в результате российской атаки на Днепр 24 июня возросло до 18, в городе объявлен день траура
В результате российской атаки пострадали пассажиры поезда Одесса — Запорожье (Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОГА))
Количество погибших в результате атаки российской армии на Днепр во вторник, 24 июня, возросло до 18, ранения получили почти 300 человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, 25 июня в городе было объявлено Днем траура в память жертв российской атаки.
Лысак также заявил, что ночью и утром РФ ударила по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет.
Кроме того, оккупанты ударили КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района.
24 июня Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами. Пострадали города Самар и Днепр, который подвергся самым масштабным разрушениям за три года полномасштабной войны. В области известно о 19 погибших.
Ранее сообщалось, что в Днепре пострадали 186 человек, в том числе 23 ребенка. В городе возник пожар, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье, пострадали 10 пассажиров.