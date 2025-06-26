Количество погибших в результате российского удара баллистикой по Днепру 24 июня возросло до 20 человек

26 июня, 07:50
В Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российской атаки баллистикой 24 июня 2025 года (Фото: Сергей Лысак / Telegram)

В Днепре возросло количество погибших в результате российского ракетного удара 24 июня до 20 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в четверг, 26 июня.

Еще два человека погибли в городе Самар Днепропетровской области. Таким образом общее количество жертв составляет 22 человека, сообщил Лысак.

Накануне, 25 июня, сообщалось о 19 погибших в Днепре и 21 — в целом в области после удара РФ 24 июня. Ранения получили почти 300 человек.

24 июня Россия атаковала Днепропетровскую область баллистическими ракетами. Город Днепр подвергся самым масштабным разрушениям за годы полномасштабной войны, также под удар попал город Самар.

Одна из ракет попала возле поезда № 52 Одесса — Запорожье, пассажиры получили травмы, среди них были дети.

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что в городе в результате российской атаки повреждено почти 50 многоэтажек, значительные разрушения также в частном секторе. Изуродованы почти 40 учебных заведений, больницы, транспортная инфраструктура, предприятия и тому подобное. Он назвал это беспрецедентным количеством разрушений.

25 июня в Днепре было днем траура по погибшим.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Днепропетровская область Война России против Украины Сергей Лысак Ракетный удар Баллистические ракеты

