В Днепре — пятеро погибших в результате российской атаки, поисковые работы завершены — ГСЧС
В Днепре завершились поисковые работы, из-под завалов достали тело пятого погибшего (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)
В Днепре завершились аварийно-спасательные и поисковые работы после массированной российской атаки на город. Количество погибших возросло до пяти.
Об этом сообщила в четверг, 16 апреля, ГСЧС Украины.
Спасатели достали из-под завалов тело пятого погибшего — мужчины 1952 года рождения.
В результате российского обстрела в Днепре пострадали 26 человек.
Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 21 местному жителю.
В ночь на 16 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Днепру. В городе повреждены дома и корпус университета, пострадал Художественный музей.
В ночь на 15 апреля российские войска тоже атаковали Днепр. В результате обстрела произошло возгорание административного здания.