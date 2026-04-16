В Днепре — пятеро погибших в результате российской атаки, поисковые работы завершены — ГСЧС

16 апреля, 17:55
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В Днепре завершились поисковые работы, из-под завалов достали тело пятого погибшего (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

В Днепре завершились поисковые работы, из-под завалов достали тело пятого погибшего (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

В Днепре завершились аварийно-спасательные и поисковые работы после массированной российской атаки на город. Количество погибших возросло до пяти.

Об этом сообщила в четверг, 16 апреля, ГСЧС Украины.

Спасатели достали из-под завалов тело пятого погибшего — мужчины 1952 года рождения.

В результате российского обстрела в Днепре пострадали 26 человек.

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ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области
ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области
ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 21 местному жителю.

В ночь на 16 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Днепру. В городе повреждены дома и корпус университета, пострадал Художественный музей.

В ночь на 15 апреля российские войска тоже атаковали Днепр. В результате обстрела произошло возгорание административного здания.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Город Днепр Война России против Украины ГСЧС

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