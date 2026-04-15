Ночной удар по центру Днепра: повреждены новостройка и админздание, трое пострадавших

Поврежденный дом в результате российской атаки БпЛА по Днепру, 15 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В результате атаки войск страны-агрессора России по центру Днепра ночью в среду, 15 апреля, пострадали три человека. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обновлено в 07:38. В Днепре пострадали три человека, уточнили в ОВА. 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет — на амбулаторном лечении.

Реклама

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

В городе после ночного обстрела повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Всего подразделения противовоздушной обороны обезвредили над областью за ночь, по данным ОВА, девять российских БпЛА.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью в ряде областей Украины раздавались взрывы из-за российской атаки дронами и ракетами. В Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ нанесли удар по остановке, повреждены автостоянка, предприятие и близлежащие жилые дома.

14 апреля россияне совершили ракетную атаку на город Днепр. В результате удара по объекту инфраструктуры пять человек погибли, 27 — пострадали. Были повреждены АЗС и автомобили. 15 апреля в городе объявлен траур по погибшим.