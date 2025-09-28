В СБУ подтвердили, что их дроны нанесли удар по нефтеперекачивающий станции в Чувашии — СМИ

28 сентября, 11:51
Дроны ударили по нефтеперекачивающей станции РФ в Чувашии (Фото: Генштаб ВСУ)

Дроны ударили по нефтеперекачивающей станции РФ в Чувашии (Фото: Генштаб ВСУ)

Дальнобойные беспилотники СБУ 27 сентября ударили по нефтеперекачивающей станции Тиньговатово в Чувашской Республике РФ, которая расположена более чем в тысяче километров от украинской границы.

Об этом Радио Свобода сообщил информированный источник в СБУ.

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики, который заявил о временном приостановлении работы станции до выяснения масштабов повреждений.

Источник также уточнил, что СБУ получила подтверждение попадания в насосную станцию № 1 с последующим пожаром. Сейчас транспортировка нефти через Тиньговатово приостановлена.

Ранее глава Чувашской Республики Алег Николаев сообщил, что объект в поселке Конар Гражданского округа подвергся удару и был остановлен.

20 сентября дальнобойные беспилотники СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода Куйбышев — Тихорецк, которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск. Пожары возникли на станциях Зензеватка (Волгоградская область РФ), Совхозная-2 (Самарская область РФ), а также на линейно-производственной диспетчерской станции Самара (Самарская область РФ).

24 сентября Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских нефтеперекачивающих станций Кузьмичи-1 и Зензеватка.

В тот же день источники NV в СБУ сообщили о втором поражении завода Газпром Нефтехим-Салават. Расстояние от территории Украины до цели — примерно 1400 километров.

Кроме этого, Силы обороны за последние дни нанесли удары по ряду НПЗ в России, в частности Афипскому, Саратовскому, Новокуйбышевскому и другим.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Война России против Украины Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ)

