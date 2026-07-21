Российские войска атаковали Чернигов дронами, есть попадание в административное здание в центре города

21 июля, 07:34
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Российские беспилотники атаковали Чернигов (Фото: REUTERS / Stringer)

Российские беспилотники атаковали Чернигов (Фото: REUTERS / Stringer)

Утром 21 июля армия страны-агрессора России атаковала Чернигов беспилотниками , в результате чего было зафиксировано попадание в административное здание.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

«Зафиксировано попадание в административное здание. На месте попадания возник пожар», — подчеркнул он.

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По его словам, в настоящее время все обстоятельства и последствия обстрела уточняются.

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Позже он добавил, что в результате российской атаки пострадал один человек. По предварительным данным, он получил взрывную травму и акубаротравму, а также перенес острую стрессовую реакцию.

В пресс-службе Черниговского городского совета уточнили, что оккупанты атаковали административное здание в центре города. Там отметили, что в результате попадания также частично разрушены его конструкции.

Кроме того, взрывной волной повреждены окна одного из высших учебных заведений, расположенного неподалеку от места удара.

5 июля сообщалось, что российские войска нанесли удар по северной части Чернигова, в результате чего был разрушен сортировочный терминал Новой почты.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Чернигов Война России против Украины Дроны Атака

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