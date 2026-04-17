РФ ударила по критической инфраструктуре Чернигова: 6 тысяч абонентов без света

17 апреля, 03:52
Google Читайте NV в Google
Удары по Чернигову 2 апреля (Фото: REUTERS/Maksym Kishka)

Удары по Чернигову 2 апреля (Фото: REUTERS/Maksym Kishka)

В ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам Чернигова. На местах попаданий возникли пожары, часть города осталась без электроснабжения.

Об атаке сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, около 03:00 российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру города. После ударов на объектах вспыхнули пожары. Информацию о возможных пострадавших на момент сообщения еще уточняли.

Реклама

В Черниговоблэнерго заявили, что в результате вражеской атаки был поврежден энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого без света остались около 6 тысяч абонентов в Чернигове.

Россия системно наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушению объектов жизнеобеспечения. Украинская власть расценивает такие атаки как составляющую целенаправленного террора страны-агрессора против гражданских.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Черниговская область Чернигов Критическая инфраструктура Война России против Украины удары по энергетике

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies