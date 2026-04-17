РФ ударила по критической инфраструктуре Чернигова: 6 тысяч абонентов без света

В ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам Чернигова. На местах попаданий возникли пожары, часть города осталась без электроснабжения.

Об атаке сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.



По его словам, около 03:00 российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру города. После ударов на объектах вспыхнули пожары. Информацию о возможных пострадавших на момент сообщения еще уточняли.

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В Черниговоблэнерго заявили, что в результате вражеской атаки был поврежден энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого без света остались около 6 тысяч абонентов в Чернигове.

Россия системно наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушению объектов жизнеобеспечения. Украинская власть расценивает такие атаки как составляющую целенаправленного террора страны-агрессора против гражданских.