Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более 100 дронами, зафиксировано попадание трех ракет и 36 шахедов

Российская армия в ночь на субботу, 4 октября, атаковала Украину 109 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 73 российских дрона на севере и востоке страны.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание трех ракет и 36 беспилотников на 21 локации, а также падение сбитых целей и обломков на четырех локациях.

По состоянию на 09:00 российская атака продолжается, в воздухе находятся несколько вражеских БпЛА, добавили в ВС ВСУ.

Ранее 4 октября в Днепропетровской ОВА сообщили об ударе шахедами по Днепру и ракетной атаке на Павлоград, повреждена инфраструктура.

Также оккупанты массированно атаковали энергосистему Чернигова и области, повреждены несколько объектов, в результате чего аварийные отключения света коснулись 50 тысяч потребителей.