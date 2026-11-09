Последствия российской атаки на Черкассы, 9 ноября 2026 года (Фото: Черкасская ОВА)

В Черкасской области в результате российской атаки в ночь на понедельник, 9 ноября, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, с вечера 8 ноября силы противовоздушной обороны сбили над регионом пять российских ракет и пять БПЛА. Пострадавших нет.

«Под вражеским прицелом находился, в частности, областной центр. Есть последствия для критической инфраструктуры. Без подробностей — по понятным причинам», — написал Табурец.

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Также в Черкассах повреждены три дома и здание частного предприятия.

Фото: Черкасская ОВА

В Черкасском районе обломки повредили объект критической инфраструктуры. Последствия атаки фиксируют также в Уманском районе, где из-за падения дрона возник пожар в поле.

Фото: Черкасская ОВА

Вечером 8 ноября и ночью 9 ноября в Черкассах были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников и реактивных БПЛА в направлении Черкасс, Канева, Умани и других населенных пунктов региона.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ночной атаке РФ на Украину с применением 317 ударных БПЛА, а также ракет S8000 Бандероль / Дань-Т. ПВО нейтрализовала 271 дрон и пять ракет S8000 Бандероль / Дань-Т.

В Кременчуке Полтавской области пострадали семь человек, среди них — 16-летний подросток. Россияне атаковали жилой массив и частное предприятие.